Pas op! Slaaptekort vergroot het risico op een depressie

Sta jij ook vaak moeilijk op in de morgen, bijvoorbeeld doordat je de vorige avond maar niet kon stoppen met Netflixen? Dan is het belangrijk daar toch echt iets aan te veranderen. Volgens een nieuwe studie lopen nachtbrakers een groter risico op een depressie.

De studie, gepubliceerd in het vakblad Journal of of Psychiatric Research, verklaart dat ochtendmensen minder risico lopen op een depressie omdat ze meer licht opnemen. Om tot die uitspraak te komen, hebben wetenschappers van de University of Colorado en een ziekenhuis genaamd Brigham and Women’s Hospital uit Boston samengewerkt.

Onderzocht werd of er een link is tussen stemmingsstoornissen en het slaappatroon van mensen. Daarom zijn vier jaar lang meer dan 32.000 verpleegsters gevolgd. Sommigen van hen waren vroege vogels pur sang: ze stonden altijd vroeg op en kropen steevast vroeg onder de wol. Anderen waren volledig het tegenovergestelde en hadden de routine van een nachtraaf.

Het zit in je DNA

Of je nu een ochtendmens of een nachtbraker bent, wordt volgens de onderzoekers bepaald door je DNA. Met één belangrijk verschil: wie bij wijze van spreken uit z’n bed springt bij het ochtendkrieken, loopt 12 tot 27 procent minder risico op het ontwikkelen van een depressie. Dat verschil met nachtraven blijft hetzelfde ook als er gekeken wordt naar andere factoren die een rol kunnen spelen, zoals alleen wonen, roken en vrijgezel zijn.

Waar het verschil dan wel aan te wijten is? “Ik vermoed dat de hoeveelheid licht waar je aan blootgesteld wordt een belangrijke rol speelt”, reageert hoofdonderzoeker Céline Vetter. Tegelijk wil ze ook benadrukken dat nachtraven niet per se te maken zullen hebben met een stemmingsstoornis. “Je slaapgewoontes hebben wel degelijk een effect, maar dat is maar klein en er is nog meer onderzoek naar nodig”, besluit ze.

Voelt deze studie toch aan als een wake-up call en wil je in de toekomst wat sneller aan je dag beginnen? Dan is het misschien toch handig ’s avonds de tablet beneden te laten liggen.

