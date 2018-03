Als een roosje: hierdoor hebben sommige mensen meer slaap nodig

Je partner kan misschien prima functioneren na een korte nacht, maar jij hebt toch echt wel meer dan 8 uur nodig om überhaupt íets te kunnen. Hoe kan dat toch?

Slaapexpert Ronald Chervin legt uit dat volwassenen in het algemeen 7 à 8 uur slaap per nacht nodig hebben. Chervin: ‘Maar het kan ook gebeuren dat je méér slaapt dan dat, en alsnog moe bent, of dat je al na amper 5 uurtjes vrolijk je bed uitspringt zodra de wekker gaat.’ Het aantal uren nachtrust dat we nodig hebben heeft dan ook alles te maken met ons DNA.

Genetisch

Want, zo zegt de slaapexpert, ‘sommige mensen zijn genetisch gewoon voorbestemd om meer tijd in hun bed door te brengen. Ze hebben meer slaap nódig, en daar kan je helaas niet veel aan doen.’ Helaas pindakaas dus als je hier ook last van hebt, want een nachtje doorhalen zit er voor jou waarschijnlijk niet in. Toch kun je wél iets doen om iets meer uitgerust wakker te worden. ‘Probeer een consequente slaaproutine aan te houden, vermijd cafeïne en alcohol voor het slapengaan en laat computer-, televisie- en smartphoneschermen ‘s avonds uit.’

Mentaal

Mocht je nu niet lekker in je vel zitten, dan is er een grote kans dat je dit ook in je vermoeidheid gaat merken. Chervin: ‘Het is perfect mogelijk om 10 tot 11 uur te slapen en je nog uitgeput te voelen wanneer je het mentaal wat moeilijker hebt.’ Merk je dat het nu wel heel erg wordt? Dan kun je het beste even een bezoekje aan de huisarts brengen.

Compenseren

En eigenlijk weten we de laatste tip al, maar toch doen we het vaak: bijslapen helpt écht niet. Je korte nacht compenseren door bijvoorbeeld langer te blijven liggen heeft daarom niet zo heel veel nut. Een vast ritme aanhouden blijft daarom het beste.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock