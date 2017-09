Simpele dingen die je kunt doen om alles anders te bekijken

Iedere dag weer staan we voor dezelfde keuze: stappen we het bed uit als Negative Nancy of gaan we de dag tegemoet als Positive Patty? Want ook al lijkt dit relatief een klein onderdeel van je dag, dat glas waar je voor kiest heeft een groot effect op jou als persoon. Dus, half leeg of half vol?

Negative Nancy

Voor de Negative Nancies out there is er in ieder geval goed nieuws. Want ook al ben je geneigd om alles van een negatieve kant te bekijken, dit betekent niet dat je gedoemd bent dit zo te houden. Alles van een positieve kant te bekijken heeft immers veel voordelen en daarom zou iedereen ernaar moeten streven dit te doen. Daarbij, cynisch zijn maakt je ook niet moeilijker of slimmer dan een optimist, het maakt je vooral minder voldaan en rusteloos. Dus, laat je inner Positive Patty stralen. Maar hoe verleg je je focus nou van negatief naar positief? Je kunt deze simpele dingen doen om alles anders te bekijken: Begin je dag sterk

Begin je dag met een consistente ochtendroutine, bijvoorbeeld door meditatie of yoga. Dit helpt tegen stress en dat draagt weer bij aan een positievere kijk op het leven. Voed je positiviteit

Begin met creatieve taken als first thing in the morning. Zo kan het schrijven in je dagboek bijdragen aan je positiviteit en mindfulness. Help anderen

In de bus, in de trein, op de trap, help een ander een handje. Ook dit verhoogt je optimisme. Carpe diem

Probeer zoveel mogelijk in het moment te leven, hierdoor ontwikkel je een open kijk op je omgeving en ben je je bewuster van je omgeving. Lach

Onderzoek heeft uitgewezen dat de negatieve gedachten in je hoofd automatisch worden tegengewerkt wanneer je lacht. Dat geldt dus ook voor neplachen. Haha!

Bron: Elite Daily, beeld: iStock