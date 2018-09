Wat zijn toch die schokken van je lichaam vlak voor je in slaap valt?

Iédereen heeft dit wel eens meegemaakt: op het moment dat je in slaap valt, schrik je wakker van een been, arm of nek dat een spastische beweging maakt. Het lijkt wel alsof er een schok door je lichaam gaat… Terwijl je daar de rest van de dag geen last van hebt. Waar komt die schok vandaan?

In veel van die ‘schokkende gevallen’ (ha!), kijk je van tevoren in je zogenaamde dromen een gapende diepte in of sta je op het punt om ergens van af te vallen. Wat volgt is een schrik, gevolgd door verbazing. Want je ligt gewoon veilig in bed, dus wat is er zojuist gebeurd…? Deze schok of val wordt ook wel een slaapstuip genoemd (dure term: hypnagoge shock).

Wetenschappers hebben nog niet één concrete oorzaak voor deze slaapstuip. Er zijn verschillende theorieën:

Je spieren jagen je de stuipen op het lijf

Het moment waarop je slaapt, is het enige moment waarop al je spieren ontspannen zijn. Tijdens de REM-slaap, de fase waarin je droomt, zijn de spieren van je ledematen zelfs tijdelijk verlamd. Net zoals je slaap in verschillende fases komt, geldt dit ook voor je spieren. Zo kunnen de hersengebieden die zorgen voor waarneming nog wakker zijn, terwijl het gedeelte van je brein dat je spieren aanstuurt al wel slaapt. Hierdoor denkt je wakkere hersengebied dat je valt. Reactie: een reflex in al je spieren om je overeind te houden. Resultaat: schokje!

Je stress jaagt je de stuipen op het lijf

Stress en nachtrust, het blijft een dingetje. Dat stress funest kan zijn voor een enkeltje dromenland, is inmiddels uit meerdere onderzoeken gebleken. Wat betreft de slaapstuip: uit onderzoek is gebleken dat die vaker voorkomt wanneer je heel moe bent of niet comfortabel ligt. Stress zou een oorzaak kunnen zijn in dit geval.

Ook zou stress je REM-slaap kunnen verstoren. Waardoor je in een vicieuze cirkel van mini-REM-slaapjes blijft vallen. Dit kan zorgen voor een slaapsuit, maar dit is nog niet bewezen.

Je benen jagen je de stuipen op het lijf

Ervaar jij slaapstuiten met enige -dagelijkse- regelmaat? Dan zou het kunnen dat je te maken hebt met een periodieke ledemaatbewegingsstoornis. Dit is een slaapstoornis waarbij de benen en soms ook de armen ongecontroleerde schoppende en schokkende bewegingen terwijl je slaapt. Hoewel je al die activiteit ’s nachts zelf misschien niet eens opmerkt, heb je er overdag wel last van. Het bewegen zorgt ervoor dat je steeds uit je diepe slaap ontwaakt, waardoor je niet genoeg uitrust.

