Say cheese: mensen die elke dag kaas eten hebben minder kans op een hartaanval

Stiekem moeten we bekennen dat veel van onze maaltijden wel íets van kaas bevatten. Of het nu geraspte kaas is over een ovenschotel, of snel een blokje als snack, het gaat er altijd wel in. Nu blijkt jouw dagelijkse portie cheese ook nog eens de kans te verminderen op een hartaanval.

Dat wijst een studie van de Soochow University in China uit. Wanneer je 40 gram kaas per dag eet, vermindert het je kans op het ontwikkelen van bepaalde hartziekten aan de kransslagader zelfs tot 14%. Om tot dit resultaat te komen, evalueerden de onderzoekers wel 15 studies uit Europa en de VS. Daarbij werden de voedings- en gezondheidsresultaten van meer dan 200.000 mensen gecontroleerd.

Beroerte

Hieruit kwam naar voren dat degenen die regelmatig kaas eten, wel 10 procent minder kans hebben op een beroerte. Dat lijkt vreemd, want kaas blijft vrij vet. Toch denken ze dat de reden hiervoor kan zijn dat het calcium in kaas veel van het vet verhindert om door het lichaam te worden opgenomen. Tegelijkertijd verhoogt het je niveau van ‘goed’ cholesterol. Dus in een zekere mate, is kaas hartstikke goed voor je. Kom maar door met dat kaasplankje.

Bron: Pretty52 | Beeld: iStock