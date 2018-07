Aha, daarom moet je ’s nachts zo vaak uit bed om te plassen

Lig je net zo lekker te slapen, word je middenin de nacht wakker omdat je moet plassen. Je bent niet de enige die er last van heeft, maar gelukkig kun je er wél wat tegen doen om het in het vervolg te voorkomen.

’s Nachts wakker worden en niet meer in slaap kunnen vallen, is één ding, maar het wordt pas echt vervelend wanneer je ook nog eens onder de warme wol vandaan moet om naar de wc te snellen. Met de slaap nog in je ogen is het oppassen geblazen dat je niet tegen deuren opbotst en eenmaal terug in bed kan het knap lastig zijn om direct weer in slaap te vallen. Welke dingen je kunt doen om die nachtelijke wc-bezoekjes te vermijden?

1. Op tijd stoppen met drinken

Drink jij ’s avonds nog liters thee weg of doe je nog je uiterste best om tóch aan die aanbevolen twee liter water te komen? Als je ’s nachts vaak wakker wordt omdat je moet plassen, kun je dit beter niet meer doen. Je lichaam heeft minstens een uur nodig om de boel te verwerken en naar je blaas te sturen, dus houd daar rekening mee voordat je naar bed gaat.

2. Doei alcohol en koffie

Hoewel je misschien het idee hebt dat je beter in slaapt wanneer je een drankje op hebt, is niets minder waar. Je valt er misschien sneller door in slaap, maar je nachtrust is een stuk onrustiger, waardoor je vaak de volgende dag alsnog ontzettend moe bent. Daarnaast irriteert alcohol de blaas en werkt het vochtafdrijvend, waardoor je vaker moet plassen. Hetzelfde geldt voor cafeïne.

3. Minder zout eten

Zout heeft een slechte invloed op de kwaliteit van je slaap; uit onderzoek blijkt dat mensen die minder zout eten overdag, minder vaak wakker worden om te plassen. En dat zorgt ervoor dat je je de volgende dag een stuk frisser voelt!

