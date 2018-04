Zo verwijder je makkelijk alle restjes van een pleister

Om de pijn te verzachten kun je het best in één keer de pleister verwijderen. Maar wat doe je met al die overgebleven restjes? De plakkende overblijfselen zijn namelijk bijna net zo vervelend als de wond zelf.

De oplossing is simpel: doe een beetje nagellakremover op een watje. Leg dit schijfje even op je huid en veeg daarna voorzichtig de restjes weg. Was dit alles goed af en smeer jouw velletje in met bodylotion. Waarom werkt dit nu zo goed? In nagellakremovers zit aceton waardoor lijmresten makkelijk afgebroken worden. Wel moet je uitkijken met open wonden, dit kan anders nog weleens pijnlijk gaan prikken.

