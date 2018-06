Waarom je beter niet naar een restaurant kunt gaan waar harde muziek draait

Een tafel vol lekkers, een wijntje erbij én een goed gezelschap: er gaat niets boven een gezellig etentje met je partner, familie of beste vriendinnen. Maar om gezellig bij te kunnen kletsen, moet er geen te harde muziek draaien in het restaurant. Maar er is nóg een reden om een hotspot uit te zoeken waar het volume wat lager staat.

Als je gezond(er) wil eten, kun je beter naar een restaurant gaan waar de muziek niet al te hard door de speakers knalt, zo blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in de Journal of the Academy of Marketing Science. Luide muziek zou er namelijk voor zorgen dat je ongezondere gerechten bestelt.

Volumeknop

De universiteiten van Zweden, Portland en Zuid-Florida sloegen de handen ineen en observeerden een aantal dagen hoe het eraan toeging in een eetcafé in Stockholm. Gedurende de onderzoekstijd werden er verschillende muziekstijlen ten gehore gebracht in het eetcafé. Daarnaast werd er aan de volumeknop gedraaid; de ene keer stond de muziek harder dan de andere dag. Aan de hand hiervan werd gekeken naar het bestelgedrag van de restaurantbezoekers. Wat bleek? Zo’n 20 procent bestelde ongezondere gerechten wanneer de muziek harder stond; was de muziek meer op de achtergrond, dan maakten de proefpersonen gezondere keuzes.

Geen verrassing

Voor het onderzoeksteam kwam de conclusie niet als een totale verrassing. ‘Zachte muziek is rustgevend, terwijl luide muziek ons meer energie geeft’, aldus de onderzoekers. ‘Het is bewezen dat het volume een rechtstreekse invloed heeft op de hartslag.’ Een lagere hartslag wordt gelinkt aan meer zelfbeheersing, en dat zou weer gekoppeld kunnen worden aan het maken van bewustere keuzes. ‘Restaurants en supermarkten kunnen achtergrondmuziek strategisch inzetten om het koopgedrag van consumenten te beïnvloeden.’

Bron: GVA.be | Beeld: ANP