4 redenen waarom je soms best een beetje humeurig mag zijn

Of je nu met je verkeerde been uit bed bent gestapt, een slechte dag hebt gehad op werk of last hebt van je maandelijkse vrouwenfeestje: iedereen is weleens een beetje humeurig of verdrietig. Hoewel je op zo’n moment misschien niet heel gezellig bent voor je omgeving, kan het écht geen kwaad om je soms eens af te zonderen en je gewoon even niets meer dan rot te voelen.

Lees ook: Bewezen: ijs als ontbijt helpt tegen een ochtendhumeur

Sterker nog, volgens verschillende onderzoeksteams is het zelfs best goed voor je om soms een beetje humeurig te zijn. Op een rij:

1. Goed voor je geheugen

Als we Australische onderzoekers mogen geloven, is een slecht humeur goed voor je geheugen. Uit hun studie blijkt namelijk dat mensen die buiten zijn wanneer het slecht weer is (en ze dus een slecht humeur hebben), zich achteraf meer kunnen herinneren van hun wandeling dan wanneer het wél lekker weer is. Conclusie: je zou aandachtiger en oplettender zijn wanneer je humeurig bent.

2. Beter doorzettingsvermogen

In vergelijking met vrolijke mensen doen humeurige mensen beter hun best wanneer ze een lastige vraag of opdracht krijgen, zo blijkt uit onderzoek. Mensen die een slechte bui hebben zouden beter hun best doen om tot het goede antwoord te komen en daarmee meer in oplossingen denken.

3. Manier van communiceren

Volgens een andere Australische studie blijkt ook je communicatiestijl baat te hebben bij een slecht humeur. Zo zouden mensen die een tikkeltje ongelukkig zijn, beleefder zijn. Daarnaast zouden ze vaak meer doordachte argumenten hebben om iemand te overtuigen.

4. Minder egoïstisch

Uit een experiment van Forgas blijkt dat humeurige mensen zich minder egoïstisch gedragen. ‘Wie in een dipje zit, schenkt meer aandacht aan sociale normen en verwachtingen’, aldus de hoofdonderzoeker. ‘Zij gedragen zich eerlijker tegenover anderen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN | Beeld: iStock