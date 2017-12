Raar maar waar: een dutje doen na een kopje koffie maakt je productiever

Bij nood aan een energieboost grijpen we al snel naar een kop koffie of zakken we eventjes weg voor een powernap. Maar volgens onderzoek kan het nóg beter: namelijk door die twee te combineren.

Het klinkt tegenstrijdig om te gaan slapen na het drinken van koffie, maar de wetenschap heeft er een verklaring voor. Het is al bewezen dat een powernap ons gelukkiger maakt en dat koffie goed is voor de gezondheid. Dus een combinatie van de twee kan toch niet slecht zijn?

Koffiedutje

Het is net zo simpel als het klinkt: je drinkt een kop koffie en sluit vervolgens je ogen voor een halfuur. De cafeïne in koffie begint pas na 30 minuten te werken, net wanneer je uitgerust ontwaakt uit je dutje, dus.

Verschillende studies hebben aangetoond dat een koffiedutje beter is voor de productiviteit dan alleen koffie of alleen slapen. Het ideale tijdstip voor zo’n verkwikkend snoozemoment is de vroege namiddag, maar het mag niet langer dan 30 minuten duren. Nog belangrijk om te onthouden is dat je zes uur voor bedtijd het best geen koffie meer drinkt.

Het proberen waard als je het ons vraagt!

