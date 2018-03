Proeven, anyone? Pindamelk belooft het nieuwe amandelmelk te worden

Van haver- tot soja- en kokosmelk: de supermarktschappen staan vol met plantaardige melksoorten en in veel koffietentjes kun je nu óók cappuccino’s bestellen met een alternatief voor koemelk. We kennen de verschillende varianten, maar wist je dat er ook zoiets als pindamelk bestaat?

Lees ook: Helpt warme melk nou écht tegen slapeloosheid?

Wie gek is op alles wat met pinda’s te maken heeft, kan een gat in de lucht springen: naast je bammetje met pindakaas kun je nu een glas pindamelk drinken.

Hartstikke gezond

Pinda’s kennen vele gezondheidsvoordelen. Ze bevatten misschien wel veel calorieën, maar ze zorgen wel voor langdurige energie. Daarnaast zitten ze bomvol vitaminen en mineralen, op een rij: koper, magnesium, vitamine B3, foliumzuur, biotine, vitamine E, proteïne en fosfor. Deze zijn dus ook terug te vinden in de melk die ervan wordt gemaakt. Pinda’s zijn rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten, die bijdragen aan een gezond hart. Tot slot moeten de antioxidanten in pinda’s niet vergeten worden; volgens onderzoekers van de University of Florida bevatten ze zelfs meer antioxidanten dan wortels en bietjes.

Wat ook fijn is, is dat de pinda een relatief goedkoop nootje is. Vooral vergeleken met de amandel, bijvoorbeeld. Nu nog een verkooppunt vinden!

Een bericht gedeeld door The Restaurant Fairy (@restaurantfairy) op 16 Feb 2018 om 1:13 (PST)

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Metro UK | Beeld: iStock, Instagram