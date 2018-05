Praat je in je slaap? Dit woord zeg je waarschijnlijk het meest

Hele verhalen kun je ’s nachts vertellen. Maar de volgende ochtend… weet je niet meer wát je nu gezegd hebt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat we een bepaald woord het vaakst gebruiken tijdens een spraakmakend dutje.

Voor deze studie werden 232 volwassenen geanalyseerd terwijl ze in diepe slaap waren. Hierbij werden ze gefilmd en daarna bekeken de onderzoekers de beelden en beluisterden ze de spraakmemo’s. Zo konden ze dus heel makkelijk achterhalen welk woord je nu het vaakst gebruikt tijdens jouw tukje.

‘Nee’

En de winnaar is… ‘nee’. Het is niet precies duidelijk waarom we zo vaak ‘nee’ zeggen, maar het is in ieder geval het woord wat je het vaakst terug hoort komen. Op een goede twee plek komt het scheldwoord ‘fuck’. Vooral mannen lijken dit veel te zeggen én de onderzoekers hoorden dit vooral wanneer de proefpersonen een zeer stressvolle droom hadden. Toch ook maar een keer jezelf ’s nachts opnemen om te ontdekken wat jij allemaal uitkraamt?

