Muntdrop, kokindjes, zoute haringen… Als je een zak drop openmaakt, is de kans groot dat je ‘m leegeet. We maken ons allemaal weleens schuldig aan te veel drop eten, maar wist je al dat dit gevaarlijk kan zijn?

Dropliefhebbers, er is slecht nieuws. De Food and Drug Administration (FDA) heeft een waarschuwing uitgegeven voor mensen die de veertig zijn gepasseerd. Zij krijgen het advies om te minderen met drop. Tenminste, de veertigplussers die meer dan 56 gram per dag eten. Maar waarom?

Glycyrrhizinezuur

Drop bevat glycyrrhizinezuur en te veel van dit stofje eten kan het kaliumgehalte in je lichaam verlagen. Dat kan leiden tot abnormale hartritmes, een verhoogde bloeddruk en hartfalen: onaangename gezondheidsrisico’s, die na je veertigste toch al groter zijn dan ervoor. Er zijn zelfs dropeters die lusteloosheid, zwelling en pijnlijke spieren ervaren. Daarom raadt de FDA veertigplussers aan maximaal 56 gram drop per dag te eten. Hoeveel dit is? Een paar dropjes maar en dus zeker niet die hele zak!

Helemaal stoppen met drop hoeft niet, want het eten van drop is verder niet schadelijk voor de gezondheid, aldus de FDA.

