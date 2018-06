Op deze twee onverwachte plekken moet je óók zonnebrandcrème smeren

We weten al langer dat het ontzettend belangrijk is om je goed in te smeren, voor je gaat bakken in de zon. Een bruin kleurtje staat zo lekker gezond, maar die felle zonnestalen zijn niet écht goed voor je huid. Insmeren helpt zeker, maar wist je dat er twee onverwachte plekken zijn die je hoogstwaarschijnlijk áltijd vergeet?

Je gezicht, je benen en armen worden standaard voorzien van een likje zonnebrandcrème, wanneer je een dagje strand op de planning hebt staan. Niks vervelender dan thuiskomen met een pijnlijke verbrande neus en schouders. Om over het vervellen daarna maar te zwijgen.

Veel zonlicht

Een dermatoloog heeft nu aan Pure Wow onthuld welke lichaamsdelen echter heel belangrijk om in te smeren. Het zijn plekken die bijna iedereen vergeet. Welke dat zijn? Je wenkbrauwen en je haarlijn! De dermatoloog vertelt: ‘These areas are positioned high up on your face and are therefore exposed to a lot of direct sunlight.’ Dat klinkt vreemd, maar als je erover nadenkt is het best logisch. Je haargrens en de huid nét boven je wenkbrauwen vangen veel zonlicht, en kunnen daarom sneller verbranden. Omdat je vaak je gezicht snel insmeert, sla je deze plekken vaak over.

Vergeet ook je bovenlip niet in te smeren, want anders krijg je te maken met het welbekende fenomeen ‘sun moustache‘. En da’s niet écht charmant. 😉

Bron: Pure Wow | Beeld: iStock