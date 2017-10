Ontbijt overslaan? Om deze reden moet je dat niet meer doen

Ben jij het type dat liever een kwartier langer in bed ligt dan dat je een goed ontbijt naar binnen werkt? Dan hebben we slecht nieuws. Misschien is het handig om in het vervolg toch maar iets eerder op te staan om wat te eten, want je ontbijt overslaan vergroot volgens onderzoek de kans op hartziekten.

Onderzoek

Is het ontbijt echt de belangrijkste maaltijd van de dag? Dit onderzoek wijst uit dat dit inderdaad zo kan zijn. Onderzoekers verzamelden gegevens van meer dan 4000 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd die bij een bank werken. Zij vertelden precies wat ze de afgelopen 15 dagen aten, waarna de onderzoekers ook informatie verzamelden over hun BMI, cholesterolgehalte, rookgedrag en fysieke gezondheid.

Ontbijt overslaan is ongezond

De conclusie is dat er meer build-up van vetten in de slagaders werd gevonden (waardoor de kans op een hartaanval of beroerte toeneemt) bij de mensen die hun ontbijt overslaan dan bij de mensen die wel netjes hun ontbijt aten. Nu moeten we er wel bij vermelden dat de mensen die hun ontbijt overslaan over het algemeen überhaupt slechtere gewoontes hadden, zoals een slecht voedingspatroon, alcohol drinken en roken. Dat speelt waarschijnlijk óók mee dat de kans op hartziekten bij hen groter is.

Bron: Metro | Beeld: iStock