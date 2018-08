Dit is de leeftijd waarop je volgens onderzoekers het lekkerst in je vel zit

Iedere vrouw heeft zo haar onzekerheden, maar volgens onderzoekers komt er een leeftijd waarop je wél helemaal lekker in je vel zit. Er wordt weleens gezegd dat wijsheid met de jaren komt en dat geldt klaarblijkelijk ook voor het gevoel van zelfvertrouwen.

Volgens knappe koppen van de Zwitserse Universiteit van Bern zitten we het lekkerst in ons vel als we de leeftijd van 60 hebben bereikt. Dat heeft alles te maken met een beter zelfbeeld, en dat positieve gevoel zou zo’n 10 jaar blijven hangen. ‘Wanneer volwassenen in het midden van hun leven zijn, gaat dat meestal hand in hand met stabiele omstandigheden op gebied van liefde en werk’, legt Ulrich Orth, co-auteur van de studie en professor psychologie uit. ‘Tijdens die periode gaan veel mensen meer energie steken in hun sociale leven, wat een positief effect kan hebben op hun zelfbeeld.’

Zelfvertrouwen

De onderzoekers hebben deze conclusies kunnen trekken na het analyseren van maar liefst 191 wetenschappelijke artikelen. Hieruit blijkt dat het zelfbeeld van mensen groeit tussen de 4 en 11 jaar oud; tijdens de puberteit neemt het zelfvertrouwen iets af maar is er geen diep dal te zien. Daarna neemt het weer toe tot je dertigste en de piek in het zelfvertrouwen is te zien op zestigjarige leeftijd.

Verlies

Dit positieve gevoel houdt 10 jaar aan, waarna het weer zakt. ‘Een oudere leeftijd gaat gepaard met het verliezen van sociale rollen’, verklaart Orth. ‘Een leeg nest, in sommige gevallen het verliezen van een partner. Het zijn stuk voor stuk situaties die ervoor kunnen zorgen dat ons zelfbeeld vermindert.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock