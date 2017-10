Wow: zo veel calorieën eet je extra op je werk

Je bent nog maar net op je werk of je hebt eigenlijk alweer zin in een snack. Stiekem tellen al deze tussendoortjes aardig op. Uit nieuw onderzoek blijkt dan ook dat het extra aantal calorieën dat je binnenkrijgt hierdoor schokkend hoog is.

En ja, het is echt best wel heel veel. Uit nieuw onderzoek van het voedselmerk Kallø blijkt dat het neerkomt op wel 100.000 (!!) extra calorieën per jaar voor de gemiddelde vrouw. Dat betekent in de realiteit dat je 50 dagen extra voedsel binnenkrijgt. Ja, dat is even slikken. En wat snacken we dan zoal? De gemiddelde vrouw eet zo’n 135 koekjes, 90 plakjes cake, 90 pakjes snoep en 45 donuts per jaar op het werk.

Snacktijd

We grijpen het meest naar lekkernijen om half elf ’s ochtends en half vier ’s middags. Herkenbaar? Dat zijn inderdaad precies de tijden waarop je meestal net even dat dipje voelt. Vooral op vrijdag en maandag lieten vrouwen zich het meest gaan. Eén keer in de zoveel tijd wat lekkers op het werk kan natuurlijk geen kwaad, maar als we deze cijfers zien, gaan we er toch maar wat op letten.

