Oh jee: mannen zijn dus écht zieliger als ze ziek zijn

Als mannen een griepje hebben, lijkt het vaak of ze op sterven na dood zijn. Toch blijkt dat er een wetenschappelijke reden is waarom mannen altijd net iets meer last hebben van bijvoorbeeld die verkoudheid.

Lees ook: Te grappig: deze tweets beschrijven hoe mannen zich gedragen als ze ziek zijn

Een onderzoek van de John Hopskins University toont aan dat mannen nu eenmaal gewoon meer last hebben van de symptomen van bijvoorbeeld koorts of een andere ziekte. Dat komt doordat het vrouwelijke hormoon oestrogeen een soort anti-viraal effect heeft: zo worden wij beter beschermt tegen de agressieve gevolgen van bijvoorbeeld die verkoudheid.

Virus

Dat werk zo: een virus in je lichaam maakt je ziek door een vermenigvuldiging in deze ‘besmette’ lichaamscel. Hoe meer de kans is op deze replicatie, hoe slechter jij je zal voelen. Omdat dit bij mannen dus minder beperkt blijft dan bij vrouwen, voelen ze zich dus ook wel degelijk ellendiger. Kunnen we dus niet meer zeggen dat hij zich aanstelt…

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Famme | Beeld: Shutterstock