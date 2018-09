Deze ochtendroutine is volgens de wetenschap dé manier om je dag positief te beginnen

Toegegeven, ook wij stappen ‘s morgens vaak met een slecht humeur uit bed. Van die eindeloze files richting kantoor tot de talloze to do’s die in je agenda staan: je zou voor minder terug onder de deken willen kruipen. Toch zou er een ochtendroutine bestaan waarmee je je dag voortaan positief zou kunnen starten. Neem alvast pen en papier, want je partner zal je ongetwijfeld dankbaar zijn!

Marcel Schwantes bedacht de ultieme ochtendroutine die er, als je het dagelijks doet, voor zorgt dat je brein positiever wordt. Maar dat is niet alles! Je creëert er innerlijke rust mee en trekt mensen als een magneet aan door jouw fantastische glimlach. Schwantes baseerde zich voor die veelbelovend routine op wetenschappelijke onderzoeken en de input van lectoren van onder meer Stanford University en de Harvard Business School. En het goede nieuws is dat je er maar dertig minuten voor moet uittrekken. Zo ga je te werk:

Doe iemand een plezier

Jawel, de eerste vijf minuten van je dag spendeer je aan iets doen voor een ander. Stom, denk je dan… Maar iemand anders een gunst bewijzen, heeft ook een effect op jouw psyche. Het geeft je namelijk een enorme geluksboost. Enige twee voorwaarden: je vraagt er niets voor terug en je doet het zonder enige verplichting. Volgens Schwantes kunnen dat dan ook de meest uiteenlopende dingen zijn: van iemand een leuk adresje doorgeven voor op vakantie tot een aanbeveling op LinkedIn.

Duur: 5 minuten

Schrijf drie dingen neer waarvoor je dankbaar bent

We vinden heel wat dingen in ons leven vanzelfsprekend en willen dan ook alsmaar meer. Toch zou je volgens Schwantes ‘s morgens beter eens stilstaan bij de dingen die je al hebt en waarvoor je erg dankbaar bent: je gezondheid, je beste vriend, het zonnetje dat schijnt… Denk eens rustig na en schrijf dan drie dingen op. Zo leer je je hersenen positief te denken in plaats van negatief.

Duur: 2 minuten

Ontstress met een reeks ademhalingsoefeningen

Een belangrijke presentatie op de agenda? Start je dag dan met een reeks ademhalingsoefeningen. Haal diep adem en duw tijdens het uitademen je buik goed naar buiten. Dat doe je om de dag zonder stress te beginnen. Stress is namelijk een belangrijke oorzaak van mentale en fysieke gezondheidsproblemen.

Duur: 5 minuten

Leer iets nieuws

Oké, deze stap is misschien wel de meest intensieve van deze hele ochtendroutine, maar hoef je zeker en vast niet alleen te doen. Uiteraard kan je je woordenschat Spaans uitbreiden, maar je kan ook net zo goed een praatje slaan met iemand terwijl je koffie drinkt. In twintig minuten kan je je kennis ontzettend verbreden én kan je een sterke band met iemand creëren. Beide zijn dan ook essentieel om te groeien als persoon.

Duur: 20 minuten

Tekst: Chloë Foubert (Flair.be) | Beeld: iStock