Nieuwe Instagram-functies moeten voor meer online positiviteit zorgen

We weten allemaal dat er aan elke perfecte foto op Instagram een heel proces van editen en bewerken voorafgaat. En ook negatieve comments zouden ons niets moeten doen. Toch worden we er nog door beïnvloed en daarom hebben de makers van Instagram drie nieuwe functies aan de app toegevoegd. Het doel? Meer online positiviteit!



Functie 1. Filter wie je foto’s ziet en wie erop mag reageren

Last van nare berichten op je foto’s? Met een klik is dat vanaf nu verleden tijd. Door in het menu van Instagram naar ‘Reacties’ te gaan, kun je nu precies aangeven wie er een comment onder jouw foto mag plaatsen. Zo kun je die nare spamberichten of mensen met negatieve berichten gewoon blokkeren.

Functie 2. Helpdesk

Wanneer je het gevoel hebt dat je echt lijdt onder de online negativiteit, kun je vanaf nu direct hulp inschakelen. Deze hulp is 24/7 beschikbaar. Hoe je dit doet? Je kunt hiervoor een anonieme live video uitzenden, waardoor je online hulp zult ontvangen van een professional.

Functie 3. Spread the joy

Om niet langer de aandacht te vestigen op negativiteit maar op positiviteit, is er ook een ware joy sticker in het leven geroepen. Deze sticker kun je toevoegen aan je Instastories, waarmee je laat zien dat je de blijheid en vrolijkheid op je profiel waardeert.

