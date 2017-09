Nieuwe gezondheidstrend: het drinken van azijn

Terwijl wij azijn enkel gebruiken om mee te koken of om onze salades mee te pimpen, nuttigen ze het goedje in Japan al jarenlang voor en na hun maaltijd als een volwaardig drankje. Wat het zou allerlei gezondheidsvoordelen met zich meebrengen…



Shotje azijn

Je kan azijn puur drinken als shotje, er water of een paar ijsblokjes aan toevoegen, en je kan het zelfs mixen in een lekkere cocktail. In Japan is dat de gewoonste zaak van de wereld, maar bij ons beperkt het gebruik van azijn zich vooral tot de keuken. Dat tij lijkt te keren, want ook in ons kikkerlandje duiken hier en daar pop-up-azijnbars op.

Rijpingsduur

Voor je je mond aan de azijnfles in je keukenkast zet, moet je weten dat er veel meer soorten bestaan dan de standaard azijn uit de supermarkt. Denk maar aan abrikozenazijn, ananasazijn en honingazijn. Een goede azijn smaakt verfrissend en lekker. Veel heeft te maken met de rijpingsduur. Net zoals bij wijn zorgt een langere rijpingsduur voor een betere smaak van de azijn. Een goede azijn kan je herkennen aan de donkere kleur. Hoe donkerder, hoe meer vitamines en mineralen het goedje bevat én hoe beter de smaak is.

Spijsvertering

Azijn is trouwens heel goed voor je spijsvertering. Een shotje azijn vóór je maaltijd brengt de pH-waarde in je lichaam in evenwicht, waardoor je eetlust aangewakkerd wordt. Een beetje azijn na de maaltijd is dan weer goed om je maag tot rust te brengen, zeker na het eten van erg zoute gerechten of een zware maaltijd. Proost!

