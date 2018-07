Nieuwe generatie van deodorant komt eraan!

Britse wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw soort deodorant. Volgens hen zijn de varianten die nu bestaan niet erg effectief en willen ze een deo die het probleem gerichter aanpakt.

Basis van het probleem

De wetenschappers gaan eerst kijken naar de basis van het probleem. Want okselzweet is van zichzelf eigenlijk geurloos, maar als hier bepaalde bacteriën mee in contact komen, ontstaat de voor ons bekende stinkende lichaamsgeur. Zij willen eerst begrijpen hoe dit zo komt, voordat ze het probleem kunnen gaan aanpakken.

Huidige deodorant

De huidige deodorant maskeert voornamelijk de geurtjes met parfum en bevat een antibacterieel middel om alle bacteriën te doden. Deze bevatten meestal ook middelen die tijdelijk de huidporiën afsluiten, wat als effect heeft dat de hoeveelheid zweet die vrijkomt, wordt verminderd. Maar dit is een tijdelijk effect en ook niet alle bacteriën moeten in feite gedood worden. Er is namelijk slechts een heel klein deel dat verantwoordelijk is voor de onfrisse geur. Het probleem wordt volgens de wetenschappers dus verkeerd aangepakt met de huidige deodorant.

Het team hoopt een spray of roller te maken die alleen de bacterie uitschakelt die verantwoordelijk is voor de onfrisse lichaamsgeur. Wanneer deze deo af zal zijn, is helaas nog niet bekend.

Bron: GVA | Beeld: iStock