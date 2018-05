Deze dingen kun je beter niet eten voordat je gaat slapen

Als je vroeg op de avond gegeten hebt, kun je vlak voor het slapen een hongerig gevoel krijgen. Help, wat moet je dan doen? Slapen op een lege maag is geen pretje, maar te veel eten voordat je naar bed gaat, is ook niet fijn.

Lees ook: Om deze reden kun je het best in een compleet donkere kamer slapen

Het is niet verkeerd om nog iets kleins te eten voordat je gaat slapen, zo benadrukt slaapspecialist Richard Shane. Zolang het maar geen vette hap is. ‘Je moet het spijsverteringssysteem niet te veel aanwakkeren als de rest van je lichaam schreeuwt om rust of slaap’, legt hij uit.

Chocola

Een klein blokje chocola voor het slapengaan: het stilt de kleine trek en is hartstikke lekker, maar helaas: het staat je nachtrust in de weg. ‘Niet alleen koffie bevat cafeïne,’ legt de slaapspecialist uit, ‘ook chocolade bevat de stof. Wel in mindere mate, maar het heeft wel degelijk een slechte invloed op je nachtrust.’

Pittig eten

Dat zijn niet de enige dingen die je beter kunt laten staan wanneer je later op de avond trek krijgt. ‘Kies voor een maaltijd met neutrale smaken’, aldus Shane. ‘Pikant eten kan de maag irriteren wat kan leiden tot maagzuur en een branderig gevoel.” Maar dat is niet het enige. Het eten zorgt ook voor extra histamine, een organische verbinding die betrokken is bij verschillende fysiologische processen. De aanmaak ervan is allesbehalve bevorderlijk voor de slaap. Integendeel: het maakt je net alerter.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: GVA.be | Beeld: iStock