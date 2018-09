Na een goed verlopen zwangerschap zonder complicaties ben je helemaal klaar voor de komst van je kindje. Maar opeens voel je je baby niet meer bewegen. Na 38 weken zwangerschap stil geboren worden, hoe kan dat? Expert Ellen Roets legt het uit.

Lees ook: Dít is hoe je 9 maanden zwanger kunt zijn zonder het te merken

De expert aan het woord

Na 38 weken zwangerschap stil geboren worden. Hoe kan dat? Dr. Ellen Roets, adjunct-kliniekhoofd van de afdeling Verloskunde van het UZ Gent: ‘4,2 kindjes op de 1000 worden dood geboren. Dat getal omvat ook alle kindjes die in een vroeger stadium van de zwangerschap overleden zijn door een zwangerschapsafbreking om medische redenen. Voor 4 op 5 van de stil geboren kindjes wordt geen verklaring gevonden. Waarschijnlijk spelen hartritmestoornissen een rol. Ook afgeknelde navelstrengen kunnen een oorzaak zijn. Bij mensen die roken of kampen met een hoge bloeddruk, kan het loskomen van de placenta tot een stilgeboorte leiden. Ook diabetespatiënten en vrouwen met zwangerschapsdiabetes lopen risico op een stilgeboorte en laten we daarom nooit de uitgerekende geboortedatum overschrijden. Bij een onverklaard overlijden van een baby, kort voor de uitgerekende datum, kunnen er verschillende oorzaken zijn, bijvoorbeeld schildklierproblemen of infecties.’

De alarmsignalen

‘Met bloedverlies of hevige pijn moet je altijd meteen naar het ziekenhuis gaan. Maar ook minder beweging van de baby is een signaal dat niet genegeerd mag worden. Het is normaal dat je rond het einde van de zwangerschap de baby in periodes voelt bewegen, waarbij die een aantal uur druk beweegt en daarna een aantal uur niet voelbaar is. Maar je moet de baby wel elke dag een aantal keer gevoeld hebben. Iedere zwangere vrouw die in het ziekenhuis aangeeft dat ze haar baby minder voelt bewegen, zal meteen serieus genomen worden.’

Hannelore en Petra maakten het mee en delen hun verhaal in Flair 38. Koop hem in de winkel of bestel hem hier online.

Interview: Valerie van der Meer | Beeld: iStock