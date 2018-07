Woohoo, zomer! We hijsen ons massaal in korte rokken en genieten intens van de warme zonnestralen, maar elk voordeel heeft z’n nadeel, zeggen we dan maar. Want wat dacht je van die dijen die tegen elkaar schuren, waardoor pijnlijke plekken kunnen ontstaan? Met deze uitvinding is dat verleden tijd.

Er zijn een hoop huis-tuin-en-keukentrucjes tegen schurende dijen, en da’s maar goed ook. Want als je er last van hebt, kunnen ze zelfs de mooiste zomerdag verpesten. Heb je voor je gevoel alles al geprobeerd, maar kom je keer op keer weer thuis met geschuurde plekken tussen je benen? Dan is dit dé musthave die je moet scoren.

Bandelettes

Een Amerikaans bedrijf heeft zogeheten Bandelettes op de markt gebracht. Dit zijn kanten bandjes die je om je bovenbenen kunt dragen om het schuren tegen te gaan. En we moeten zeggen: het ziet er nog best verleidelijk uit ook.

Hebben? De Bandelettes bestaan in meerdere varianten en kun je hier bestellen.

