Zien: zo niet-glamorous is model Lynn Quanjel

Het leven van influencer en model Lynn Quanjel is op en top glamour. Althans, zo líjkt dat. Thuis loopt ze het liefst zonder make-up en in pyjama rond.

Flair samen met Naïf

‘Mijn volgers vinden mij vaak perfect. Op Instagram doe ik inderdaad m’n best: ik hou van mooie foto’s waarop alles klopt. Maar dat is niet de realiteit en dat besef ik heel goed.’ Ze schaamt zich er dan ook niet voor om te laten zien wie ze in real life is. ‘Mensen mogen weten dat ik niet perfect ben.’

‘Ik post veel foto’s van mijn modellenwerk. Maar voordat ik er goed uitzie, zit ik wel twee uur in de make-up. En uit de duizenden foto’s die ze daarna schieten, kiezen ze er één uit. Dan nog een beetje fotoshoppen en voilà: het perfecte plaatje. Mooi ja, maar dus niet echt. Soms stel ik me ergens voor en hoor ik: ‘Lynn? Ik had je helemaal niet herkend.’ Tja, dan heb ik mijn bril op en draag ik geen make-up. Offline dat ideale plaatje van online volhouden? Dat is niet te doen. Ik zou er spontaan depressief van worden.’

‘In het begin vond ik het confronterend dat alle foto’s werden bewerkt. Ben ik niet goed genoeg zoals ik ben, dacht ik dan. Inmiddels sta ik sterker in mijn schoenen. ‘Mooi’ is ook maar een mening. Thuis draag ik vrijwel geen make-up. Onder al die lagen voelt het toch alsof je jezelf verstopt. Ik wil mezelf ook puur laten zien. Ik verzorg mijn huid daarom wel goed en kies het liefst voor natuurlijke ingrediënten. Na een shoot maak ik mijn gezicht goed schoon met producten van Naïf. Ik heb daardoor minder last van onzuiverheden door de dikke make-up. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer een pukkeltje heb, hoor.’

Bij Naïf houden ze van zo simpel mogelijk. Zo bevatten de producten geen minerale oliën, conserveermiddelen of harde chemicaliën. Juist natuurlijke ingrediënten – zoals lijnzaadolie, avocado-olie en lycosol (tomaatextract) – vormen de basis. De producten doen wat ze beloven: ze verzorgen, reinigen en laten je stralen. Kijk voor meer informatie op naifcare.com.