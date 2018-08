Kind niet vaccineren? Nieuw plan pleit voor minder kinderbijslag

Ouders mogen zelf kiezen of ze hun kinderen wel of niet laten vaccineren. Er zijn dan ook ouders die ervoor kiezen om dit niet te doen, maar daar brengen ze dan andere kinderen weer mee in gevaar. Daarom wordt er nu gepleit voor maatregelen wanneer kinderen niet worden ingeënt.

‘Niet inenten moet consequenties hebben’

Ouders die hun kind niet willen laten vaccineren, moeten gekort kunnen worden op hun kinderbijslag. Dat stelt Ruud Coolen-Van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in EenVandaag. “Het niet laten inenten van kinderen moet consequenties hebben. Als korten werkt, moeten we dat doen.” Ook BOinK, de vereniging voor ouders in de kinderopvang, pleit voor verregaande maatregelen om de dalende vaccinatiegraad te keren.

Uitgebreid plan

Het IVM stelt dat er een boetesysteem moet komen voor ouders die hun kinderen weigeren te laten vaccineren en vereniging BOinK vindt dat het ouders verplicht moet worden om te melden of hun kind is ingeënt als het naar de kinderopvang gaat. In het najaar komt staatssecretaris Paul Blokhuis met een uitgebreid plan om het aantal vaccinaties omhoog te krijgen.

Wat vind jij van dit plan? Op Twitter is de discussie al losgebarsten:

Je kind niet vaccineren? Minder kinderbijslag! https://t.co/BviNCJqbQQ. Kinderbijslag verminderen om je zin te krijgen deugt niet en zal de groepen die niet laten inenten echt niet over de streep trekken. Het zijn vaak hoger opgeleide ouders en/ of orthodox gelovigen. — Sjoerd Keulen (@SjoerdKeulen) August 6, 2018

Dan kunnen we nog voor wel meer dingen de kinderbijslag verlagen je bent GEEN slechte ouder als je, je kinderen niet wilt vaccineren. Medisch ethisch kan je dit niet verplichten #Vaccinatie #RIVM #Kinderbijslaghttps://t.co/0DU3oKEUc3 — Veerle (@Veertje87) August 6, 2018

Daarmee pak je dus het kind i.p.v. de ouders. Gewoon niet-vaccineren strafbaar stellen. https://t.co/l5y5k5dkMj — Deon (@Deon10000) August 6, 2018

Er zijn mooie voorbeelden uit het buitenland van wat werkt. Er is bijvoorbeeld een toolkit: hoe praat ik met mijn zus/buurman/vriend die niet wil vaccineren. Daarin ook mooie segmentatie van niet-vaccineerders. De redenen zijn heel divers, de voorlichting dan dus ook. — Eiskje Clason (@Babypraat) August 6, 2018

Er is geen enkele maatregel of sanctie te bedenken waar kinderen niet direct of indirect de dupe van zijn. Wat wel kan is de gezondheid van het kind boven alles stellen middels vaccinatieplicht. En niet vaccineren bestempelen als ernstige verwaarlozing. — Arend-Jan (@kromst) August 6, 2018

