‘Mama! MA-MA!’: Met dit simpele trucje leer je je kind je niet te onderbreken

Je bent druk in gesprek met een vriendin, wanneer je ‘Mama! Mamaaa! MAMAAA!’ hoort. Je kleuter heeft een vraag of wil je iets laten zien en dat kan niet wachten. Herkenbaar? Een Australische blogster deed alle mama’s ter wereld daarvoor een simpele maar efficiënte oplossing cadeau. Een geweldige truc voor ouders!

Om te vermijden dat je je kind meerdere keren per dag een ‘Wacht!’ of ‘Mama is even aan het praten!’ moet toesnauwen, is er het trucje van de hand op de pols. Dat schreef de Australische Kate op haar blog An Everyday Story en sinds haar post zijn heel wat moeders over de hele wereld overtuigd gebruikers van de techniek.

Onder de indruk

Kate’s verhaal gaat als volgt: ‘Ik was aan het praten met een vriendin toen haar zoon (toen 3 jaar) aan kwam lopen om haar iets te zeggen. In plaats van ons te onderbreken legde hij gewoon zijn hand op haar pols en wachtte hij. M’n vriendin legde haar hand op de zijne om hem te laten weten dat ze het had begrepen en praatte ondertussen verder met mij. Zodra ze had gezegd wat ze wilde zeggen, draaide ze zich naar haar zoon en gaf ze hem al haar aandacht. Ik was onder de indruk. Het was simpel, en zo lief. Respectvol tegenover het kind en tegenover de volwassen gesprekspartner. Mijn man en ik hebben de techniek onmiddellijk ook toegepast. We legden aan Jack en Sarah uit dat als ze ons iets willen zeggen wanneer we in gesprek zijn, ze gewoon hun hand op onze pols moeten leggen en wachten. Het vergde wat oefening, maar ik kan met blijdschap zeggen dat het onderbreken ondertussen zo goed als gestopt is!’

In het belang van ongestoorde roddelsessies met vriendinnen met kinderen, ga en verspreid deze geweldige truc voor ouders!

Beeld: iStock