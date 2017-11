Met deze tips kun jij ’s ochtends iets langer blijven liggen

’s Ochtends ook zo’n moeite om uit bed te komen? Begrijpen we helemaal! Nu het kouder en ook steeds later licht is, is ieder minuut die je langer kunt blijven liggen mooi meegenomen. Daarom deze tips, die jou flink wat kostbare tijd kunnen besparen.

Vermijd je telefoon

Ben jij ’s ochtends altijd eerst een kwartier kwijt aan het checken van je appjes en sociale media? Laat het nog even rusten. Dit kun je beter doen als je staat te wachten op de bus of trein of op een ander moment, wanneer de verplichtingen achter de rug zijn.

Leg je outfit de dag van tevoren klaar

Misschien doe je het wel voor de kinderen, maar probeer het ook eens voor jezelf. Check ’s avonds het weerbericht voor de volgende dag en kies je outfit alvast uit.

Zet een (opwekkend) muziekje aan

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat muziek veel invloed heeft op onze productiviteit. Door jouw favoriete afspeellijst aan te zetten, begin je je dag met een goede mood en ben je waarschijnlijk een stuk sneller.

Gebruik de hele week dezelfde tas

Hoewel het leuk is om je tassen af te wisselen, kost het veel tijd en loop je ook nog eens het risico dat je spullen vergeet over te hevelen naar je nieuwe tas. Pak je tas, met alle benodigdheden daarom in het weekend al in.

Stop nooit, maar dan ook nooit panty’s met een ladder terug in de la

Het is zo snel gebeurd, maar kost je zoveel tijd. Je bent zo goed als klaar om te gaan, moet alleen nog even een panty aan. Je trekt er één uit de kast, schuift hem over je been… En het is de panty met een ladder die je eerder deze week tijdens al je haast had teruggestopt in de la. Niet meer doen!

Volg deze tips op en je zou zomaar eens een kwartier langer kunnen blijven liggen!

Bron: Her.ie | Beeld iStock