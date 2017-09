Met deze kleur beddengoed slaap je het beste

Volgens recent onderzoek hebben wij vrouwen veel problemen als het op slapen aankomt. We slapen te weinig of juist heel onrustig. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de kwaliteit van je slaap en zo blijkbaar ook de kleur van je slaapkamer en beddengoed.

Blauw

Volgens slaapexpert Steve Norma zijn de kleuren in je slaapkamer van grote invloed op je nachtrust. De beste kleur voor de slaapkamer is blauw (en dan vooral een zachte/lichte variant). Uit onderzoek blijkt dat blauw de meest rustgevende kleur is. Door het zien van deze kleur zou zelfs je bloeddruk en hartslag licht dalen.

Opgeruimd

Daarnaast is het volgens de expert belangrijk dat je slaapkamer zoveel mogelijk rust uitstraalt. Geen drukke patroontjes, geen overvol nachtkastje. Dit alles leidt volgens hem veel af en kan zorgen voor een onrustige nacht. Het zou er ook voor zorgen dat je minder snel in slaap valt.

Bron: Byrdie | Beeld: Shutterstock