We móeten zoveel: ‘Mentale druk op jongeren neemt gevaarlijke vormen aan’

De mentale druk op jongeren en jongvolwassenen neemt dusdanig toe dat hun gezondheid eronder dreigt te lijden. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een vandaag verschenen rapport over de toekomst van de gezondheid in Nederland, zo meldt de Volkskrant.

Lees ook

Dit is hoe social media je liefdesleven aantasten

Prestatiedruk

Van alle kanten komen er stressfactoren af op de jongere generaties, schrijft het instituut. Zo ervaren studenten een hogere druk om te presteren in de tijd dat zij nog in de studiebanken zitten; doordat de basisbeurs is afgeschaft, hebben studenten veel vaker een bijbaantje dan voorheen. Tegelijk zet het bindend studieadvies meer druk op studenten.

Onzekerheid

Ook de druk om constant gezien te worden op sociale media, kan leiden tot stresssymptomen, schrijft het RIVM. Wanneer jongvolwassenen dan eenmaal een baan hebben, is dat in een steeds sneller draaiende 24-uurseconomie, die draait op flexibele krachten, wat een grotere mate van onzekerheid met zich meebrengt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte