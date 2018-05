Menstrual Hygiene Day: doorbreek het taboe met #deschaamtevoorbij

Als vrouw krijgen we er iedere maand mee te maken, maar nog altijd ligt er een taboe op: ongesteld zijn. We praten niet allemaal even gemakkelijk over tampons en menstruatiepijn, en dat moet voorbij zijn. Daarom de campagne: #deschaamtevoorbij.

Misschien vind je het zelf geen enkel probleem om je menstruatie en alles wat daarbij komt kijken te bespreken met je vriendinnen, maar dat geldt lang niet voor alle Nederlandse vrouwen. Zo blijkt uit onderzoek dat maar liefst 52 procent van de jonge meiden liever gepest wordt op school, dan dat ze zouden moeten praten over hun menstruatie.

#deschaamtevoorbij

Om het taboe te doorbreken hebben Rutgers, Stichting Simavi en Stichting Women on Wings in het teken van Menstrual Hygiene Day de handen ineen geslagen. Samen komen ze met de campagne #deschaamtevoorbij, waarmee ze vrouwen willen oproepen om wereldwijd het onderwerp bespreekbaar te maken.

Selfie

Hoe jij een steentje bij kunt dragen om het taboe rondom menstruatie te doorbreken? Maak een selfie met ‘schaamrode’ lippen, deel jouw selfie met de hashtag #deschaamtevoorbij en steun de uitdagingen van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden. Met deze selfie help je mee én maak je kans op de exclusieve Emergency Tampon Necklace van ontwerpster Katarina Hornwall.

