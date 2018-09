We kennen het allemaal: je bent je fietssleutel kwijt op moment dat je weg wil gaan, je borstel is nergens te bekennen als je haar in de grootste klit zit en waar dat elastiekje is gebleven om de boel bij elkaar te houden, heb je eigenlijk ook geen idee van. Hoewel je dit waarschijnlijk je slechtste eigenschap vindt, is het tegendeel waar.

Iedereen is je beste vriend

Als je de slechte kant van alles kwijtraken even vergeet, komen er ook veel goede dingen naar boven. Zo maakt deze eigenschap jou erg impulsief. Als een vriendin haar huissleutels is kwijtgeraakt en vraagt of ze mag blijven slapen, is dit nooit een probleem. Je herkent de situatie namelijk als de beste en stemt er dus sneller mee in. Maar dit geldt ook voor andere dingen: mensen weten dat ze alles bij je kwijt kunnen. Jij weet namelijk als geen ander hoe raar het soms kan lopen.

Geen vaste agenda

Hoewel andere mensen zweren bij een uitgestippelde agenda, denk jij daar heel anders over. Zij weten misschien elke dag, avond en weekend wat ze gaan doen, maar jij? Nee hoor, als jij eigenlijk op de planning had staan om een avond niks te doen en toch een berichtje krijgt om een avond te gaan stappen, ben jij van de partij.

Zodra je dus de volgende keer weer een opmerking krijgt over hoe chaotisch je bent, zeg je gewoon die jij de leukste en het sociaalst bent van je vriendengroep. Prima comeback, toch?

