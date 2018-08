Sommige vrouwen geven duizenden euro’s uit aan hun lijf. Om zich mooier te voelen, fit te zijn of gezond ouder te worden – of een combinatie daarvan. Melissa vertelt haar verhaal.

Melissa (28) is kinderleidster en heeft een vriend en een achtjarige zoon. Ze heeft 10.000 euro uitgegeven uit aan plastische chirurgie en personal training.

‘Ik heb altijd maat 38 gehad, gezond gegeten en veel gesport. Pas de laatste jaren ben ik me meer bewust geworden van mijn lichaam en wat ik er niet mooi aan vind. Neem mijn borsten: ze groeiden enorm tijdens mijn zwangerschap. Ik gaf borstvoeding en toen ik daarna afviel, bleven twee zakjes huid over. Ik was nog niet uit de douche of mijn beha ging alweer aan. Mijn vriend zag me nooit meer naakt. Ik leed er zo onder dat ik wel iets móést doen. Twee jaar geleden ging ik daarom op gesprek bij een kliniek. Na afloop dacht ik: laat ik er nog maar eens goed over nadenken. Maar het bleef in mijn hoofd zitten en in juni vorig jaar ben ik voor een borstvergroting gegaan.’

Huilen in het pashokje

‘Waarom zou ik dit niet doen? Ik heb uitgebreid research gedaan en voor een goede kliniek gekozen. De eerste week heb ik wel gevloekt, wat een pijn! Maar ik wist dat dat normaal was. Na een week was het al veel beter en ging ik alweer werken. Ik mocht alleen de kinderen niet tot boven mijn hoofd optillen. In principe kunnen mijn implantaten levenslang mee. Ik heb 600 cc per borst – een E-cup, wat volgens de arts voor mijn lichaam het grootst mogelijke formaat was. Het gevaar van chirurgie is dat je nieuwe look heel snel went. Ik zie een maatje groter dus best zitten. Maar eigenlijk ben ik heel tevreden. Sterker nog: het was de beste beslissing ooit. Twee jaar geleden stond ik nog te huilen in het pashokje als ik een nieuwe bikini kocht. Nu draag ik diepe decolletés omdat ik zo trots ben. Ik denk dat iedereen in mijn omgeving begreep waarom ik dit wilde laten doen. Binnenkort ga ik voor een tweede ingreep naar Turkije. Ik wil een BBL, een Brazilian Butt Lift. Hoewel ik al jaren consequent gezond eet en vijf keer per week sport, zijn er vetkwabjes die ik niet kwijtraak. Mensen om me heen, vooral mijn moeder, verklaren me voor gek. Ze vinden dat ik het niet nodig heb. Maar als ik een broek aantrek, is dat vet in mijn zij het enige wat ik zie. Dit is voor mij nodig om het plaatje compleet te maken.

Door middel van liposuctie halen artsen vet weg op de plekken waar je het niet wilt hebben. Daarna vormen ze je figuur door datzelfde vet terug te spuiten op de plekken waar je het wél wilt. Zo zou ik een mooi zandloperfiguur moeten krijgen, een beetje als Kim Kardashian. Om voldoende vetvoorraad te hebben, moest ik een kilo of drie, vier aankomen. Ik tel af naar het eind van de zomer, wanneer de ingreep gepland staat. Ik zit nu helemaal niet goed in mijn vel en moet er niet aan denken dat ik nu in bikini zou moeten rondlopen. Maar goed, de ingreep kost 3500 euro, dus ik heb voorlopig toch geen geld om op reis te gaan.’

Niet in het gezicht

‘Turkije lijkt misschien een rare keuze, maar een vriendin heeft daar iets laten doen en was heel tevreden met het resultaat. De ziekenhuizen zijn er erg modern, de dokters goed en de prijzen nog betaalbaar. Ik heb er natuurlijk voor moeten sparen; ik gebruik het geld dat ik terugkrijg van de belastingen en mijn vakantiegeld. Je moet keuzes maken – en dit voelt als de juiste keuze. Voor mij voelt het niet alsof ik te ver ga, voor anderen misschien wel. Maar het resultaat ziet er natuurlijk uit en ik kan normaal functioneren. Dat is het belangrijkst. Het moet niet te extravagant worden; je moet wel blijven zien dat ik de moeder van mijn zoon ben, haha. Er zijn genoeg voorbeelden van vrouwen die uit de bocht vliegen. Ik hoop dat ik daar rationeler in ben. Ik heb al een paar keer mijn lippen laten opspuiten, maar dan wel met hyaluronzuur, een natuurlijk middel dat volledig afbreekbaar is. Voor de rest blijf ik van mijn gezicht af. Ooit vroeg een vriendin: ‘Je bent gezond en hebt een goed werkend lichaam, waarom neem je jezelf gewoon niet zoals je bent?’ Aan de ene kant heeft ze natuurlijk gelijk. Maar ik ben nu eenmaal niet gelukkig met mijn buitenkant en dat heeft invloed op hoe ik me voel, op mijn levenskwaliteit. Ik ga daar dus niet te veel over in discussie met mensen. Het is prima dat jij niet snapt waarom ik dit doe, zolang ik het maar snap. Ik zal ook niemand veroordelen die wel gelukkig is met een paar kilootjes extra. Als het om mijn komende ingreep gaat, hoop ik dat één keer voldoende zal zijn. Ik weet namelijk dat veel vrouwen daarna voor een tweede ingreep gaan. We zullen wel zien wat het resultaat is. Ik hoop in elk geval dat ik eindelijk tevreden ben met mezelf na de operatie.’

