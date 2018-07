Iedereen heeft moedervlekken en daar hoef je echt niet meteen van in de stress te schieten. Het is wél belangrijk om ze te blijven checken.

Signalen

Een melanoom is een vorm van huidkanker die vaak ontstaat op de plek waar een moedervlek zat. Een kwaadaardige moedervlek zou signalen zenden naar de onderliggende huid waardoor de kanker zich kan verspreiden.

#CheckJezelf

Om een melanoom voor te zijn, is het goed om moedervlekken te blijven controleren. De Stichting Melanoom startte de campagne #CheckJezelf omdat melanoomkanker in een vroeg stadium goed te behandelen is. Het is goed om je huid goed te beschermen tegen de zon en daarnaast je huid regelmatig te controleren of bestaande moedervlekken niet van vorm en kleur veranderen.

Zo herken je een melanoom:

Beeld: iStock