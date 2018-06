Het aantal jonge meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker is voor het tweede jaar op rij verder afgenomen. Van 53,4 procent naar 45,5 procent in 2017. Dat blijkt uit een rapport het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is bijzonder zorgwekkend, aangezien dankzij het vaccin jaarlijks zo’n tachtig doden per jaar kan schelen.

HPV

Sinds 2009 krijgen meisjes de inenting aangeboden in het jaar dat ze dertien worden. De vaccinatie tegen HPV, het virus dat de ziekte veroorzaakt, geeft garantie dat je nooit baarmoederhalskanker zult krijgen, maar je bent wel veel beter beschermd. De HPV-typen 16 en 18 – de meest voorkomende typen – veroorzaken namelijk maar liefst zeventig procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Door de afname worden per geboortejaar tientallen extra gevallen van baarmoederhalskanker geconstateerd, stelt het RIVM.

Onterechte zorgen

Belangrijkste reden om niet tegen baarmoederhalskanker te vaccineren, blijken zorgen over mogelijke bijwerkingen van het vaccin, zoals chronische vermoeidheid. Deze zorgen worden echter niet gestaafd door onderzoek, stelt het RIVM. Uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is, aldus het instituut. Daarnaast is het zelfs effectiever gebleken dan vooraf gedacht.

‘Dramatisch’

“Het is dramatisch dat door allerlei verkeerde ideeën ziekten blijven bestaan die heel goed te voorkomen zijn”, stelt Hans van Vliet van het RIVM vandaag in het AD. “Inenten kan 77 doden per jaar schelen”, aldus Van Vliet.

