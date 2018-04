Dit is waarom je een gezichtsmasker nooit te lang moet laten zitten

Dat masker nog éven langer laten zitten, omdat je net zo lekker aan het relaxen was. Het gebeurt stiekem vaker dan we willen toegeven. Toch kun je dat beter niet meer doen.

Die gebruiksaanwijzingen zijn er namelijk niet voor niks. Dermatoloog Ann Van Strubarq van het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen legt uit dat je jouw huid er zelfs echt geen plezier mee doet. Ze waarschuwt: ‘Wij raden het nooit aan om gezichtsmaskers langer op te laten zitten dan op de bijsluiter staat, want daardoor kan irritatie ontstaan. Maar veel hangt af van wat voor masker je gebruikt. Bij bijvoorbeeld een peelingsmasker is het cruciaal dat je de tijd gaat respecteren die op de bijsluiter staat.’

Slecht voor je huid

Maar kan het dan echt zoveel kwaad? Nou, de tijden op de verpakking zijn wel degelijk getest zodat de werkzame bestanddelen het meest effectief zijn. Wanneer je dus bijvoorbeeld een zuiverend masker langer laat zitten, kan het juist de natuurlijke oliën van je huid strippen. Resultaat: een droog, geïrriteerd velletje. Andersom kan een voedend masker juist weer de poriën verstoppen. Volgende keer toch maar een timer zetten?

