Marjan (28) wacht op haar vierde nier: ‘Mijn sociale leven staat stil’

Na drie door haar lichaam afgestoten nieren, wacht de 28-jarige Marjan Verspoor nu op haar vierde nier. ‘Ken je dat gevoel dat je voor een stoplicht staat en dat anderen al voor de tweede keer mogen rijden, terwijl jij daar nog staat te wachten? Dit wachten is nog tien keer erger.’

Hoe kwam je erachter dat je iets mankeerde?

‘Ik was acht toen ik ziek werd. Op dat moment waren we op vakantie in Duitsland en kreeg ik een blaasontsteking. Dat is in ieder geval wat de dokters in Duitsland zeiden. Eigenlijk had ik opgenomen moeten worden, maar we zijn toen naar huis gegaan. Hier in Nederland kwamen ze erachter dat het een acute nierontsteking was van de streptokokken bacterie. Ik heb toen twee jaar lang op controle gelopen, maar keer op keer zeiden de artsen, dat het goed was.’

Maar dat was dus niet zo?

‘Nee, op een gegeven moment moest mijn zus naar een ander ziekenhuis en daar werd gevraagd of ze ook broertjes of zusjes had. Ik moest toen komen en daar bleek dat alles wat er mis kon zijn, ook fout was met mijn nieren. En vanaf dat moment – toen was ik tien – heb ik twee jaar lang medicatie gekregen tot ik op mijn twaalfde begon met dialyseren. Een jaar later kreeg ik mijn eerste nier, waar ik zeven jaar mee gedaan heb. ’

Hoe kwam het dat je nier er na zeven jaar plots mee ophield?

‘Er zat een chronische afstoting in. Dat houdt in dat het eigenlijk langzaam ophoudt, omdat die schade heeft. Je kunt er dan nog wel even mee doen, maar op den duur houdt de nier ermee op. Dus toen heb ik in 2010 de nier van mijn vader gekregen. Dat ging best redelijk. Ik ging vrij vlug weer naar school en werk en ik deed vrij snel weer wat anderen deden. Tot het in 2016 opnieuw misging. Ik hoefde nog niet opnieuw te starten met dialyse, maar mijn nier functioneerde nog maar voor 16%. Hoe lang die het nog vol zou houden, wisten ze niet. Daarom kwam ik op de wachtlijst voor een donornier. Door de vele antistoffen, was het moeilijk om een goede match te vinden. Gelukkig gebeurde dat in 2016, maar helaas heeft die nier het nooit gedaan. ’

En nu wacht je dus op je vierde nier. Hoe heeft dit jouw leven beïnvloed?

‘Heel erg. Voordat ik die laatste nier kreeg, deed ik nog gewoon een opleiding tot verpleegkundige. Ik werkte daarvoor nog 32 uur per week en ik ging nog een dag per week naar school. Dat kan nu niet meer. Daarnaast staat ook mijn sociale leven stil, omdat ik vaak heel erg moe ben. De moeheid is het grote probleem. Dat zorgt er namelijk voor dat ik die dingen die ik echt zou willen doen niet kan doen.’

Heb je wel het geloof nog in een toekomst zonder dialyse?

‘Ja, zeker! Ik ben nog jong en ik hoop dat het goed komt. Wie weet vinden ze over een tijdje nog iets uit dat nog beter is dan dialyse. Je weet het nooit, maar het wachten is gewoon verschrikkelijk. Ik zeg weleens: ‘Ken je dat gevoel dat je voor een stoplicht staat en dat anderen al voor de tweede keer mogen rijden, terwijl jij daar nog staat te wachten?’ Dat is zo frustrerend, maar dit wachten is nog tien keer erger. Je weet ergens dat het ooit gaat gebeuren en daar moet je je aan vasthouden.’

Moet je nu ook rekening houden met wat je eet?

‘Ja, ik houd er al jaren rekening mee dat ik weinig zout eet. Iemand anders zou zeggen ‘bah, dat is super vies’, maar als je dat eenmaal gewend bent, dan heb je dat niet meer in de gaten. Er zijn verder geen dingen die ik echt niet mag. Wel moet ik rekening houden met kalium. Dat zit onder andere in groente, fruit en koffie. Ik mag het wel, maar met mate. Eet ik vandaag iets met kalium, dan weet ik dat ik morgen iets kook waar het niet in zit.’

Sinds afgelopen zaterdag is ook de Zoutchallenge van de Nierstichting begonnen om mensen te stimuleren minder zout te eten. Hoe belangrijk is dat?

‘Zout is een van de boosdoeners die je nieren kunnen beschadigen. En dat niet alleen, ook je hart en bloedvaten. Als je te veel zout eet, gaat je bloeddruk omhoog en dat is slecht voor je nieren. Maar zout kan je nieren ook direct beschadigen. Zout zit in zoveel levensmiddelen, dat weten mensen vaak niet. Zo’n Zoutchallenge helpt om je daar bewust van te maken en te laten proeven dat minder zout ook heel smaakvol kan zijn.’

