Dit is de makkelijkste manier om te stoppen met snoozen

Het moment waarop het geluid van je wekker door de slaapkamer galmt… het is iedere ochtend weer een marteling. Zweer je bij de snoozeknop op je telefoon, zodat je nog een paar extra minuten je ogen kunt sluiten? Maar heb je achteraf altijd spijt omdat je vervolgens nóg tien keer zo moe wakker wordt?

Lees ook: Waarom snoozen een marteling voor je hersenen is

Als je eenmaal begint met snoozen, kun je er maar moeilijk vanaf komen. Je raakt er immers zó aan gewend. Wil je er toch mee stoppen, mede omdat je partner knettergek wordt van jouw wekker die om de zoveel minuten wéér afgaat? De makkelijkste manier om afscheid te nemen van jouw snoozegedrag is misschien even vervelend, maar wél effectief.

Hup, eruit

Wat je moet doen, is je smartphone of wekker op een plek te leggen waar je niet vanuit je bed bij kunt. Zo moet je wel uit bed wanneer het tergende geluid klinkt. En dan is het een kwestie van doorpakken; niet nog ‘even’ onder de wol kruipen, dus. Succes!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock