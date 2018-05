Mooi nieuws: machine tegen hersenstamkanker komt naar Nederland dankzij overleden Tijn

Een machine voor de behandeling van hersenstamkanker bij kinderen komt naar Nederland mede dankzij de inmiddels overleden Tijn Kolsteren. Het jochie haalde met de nagellakactie van Stichting Semmy meer dan een miljoen euro op om het apparaat te financieren, meldt RTL Nieuws.

Daarmee is er voorzichtige hoop voor Nederlandse kinderen die lijden aan hersenstamkanker. De ziekte treft jaarlijks ongeveer tien kinderen in Nederland en is nu nog ongeneeslijk. Tijn overleed er vorig jaar op 7 juli op zesjarige leeftijd aan, de dag dat zijn actie officieel afgelopen was.

Robot

De nieuwe machine kan helpen bij het plaatsen van katheters bij de hersenstam, waardoor daar medicijnen toegediend kunnen worden. ‘De hersenstam is een heel delicate plek, je moet daar heel precies navigeren. Daar helpt de robot bij’, zegt kinderoncoloog Gertjan Kaspers van het VUmc.

Serious Request

Tijn werd een nationale beroemdheid toen hij eind 2016 met het lakken van nagels geld wilde ophalen voor de 3FM-actie Serious Request. Het jochie had zelf bedacht honderd euro op te halen. Uiteindelijk bleef aan het eind van Serious Request de teller steken op 2,5 miljoen euro.

