Lisa: ‘Vindt Bart me nog net zo aantrekkelijk als toen?’

Lisa (32) is vier maanden geleden moeder geworden van een zoon: Warre. Haar hele leven is veranderd sinds de bevalling, dus ook haar seksleven. Én haar relatie met haar partner Bart. Voor Flair hield ze een maand lang een seksdagboek bij.

Maandag 23.50

Ik tel tegenwoordig in weken. Ik ben negenendertig weken zwanger geweest. Ik ben alweer twee weken aan het werk. Warre is achttien weken geleden geboren. En ik heb in die achttien weken vijf keer seks gehad. Volgens de gynaecoloog mocht het vanaf zes weken na de geboorte, maar ik was er pas klaar voor na negen weken. Sorry nog daarvoor, Bart. En na die ene keer duurde het twee weken voordat ik er opnieuw aan durfde te beginnen. Het was pijnlijk en een mindfuck. Vandaag is het weer een week geleden. En eigenlijk wil ik gewoon de hele week slapen.

Dinsdag 05.15

Warre heeft ons net wakker gehuild. Ik vind het frustrerend om niet te weten wat er met hem aan de hand is als hij zo overstuur is en niets lijkt te helpen. Het duurde een halfuur. Het voelde als een week. Bart trekt me dicht tegen zich aan als ik terug in bed kruip. Zijn lichaam voelt warm en vertrouwd aan. Seks? Daar denk ik niet eens aan nu.

Woensdag 17.25

Ik heb Bart verteld over dit seksboek en hij moest lachen. Net zoals ik, eigenlijk. Want eerlijk: zo veel valt er niet te vertellen over ons seksleven. We hebben net een kind gekregen en de wereld staat op zijn kop.

Donderdag 20.39

We hebben een goede nacht gehad en ook op het werk ging alles soepel vandaag. Warre slaapt en Bart en ik genieten van een glas wijn op de bank. En morgen heb ik een vrije dag! We kruipen tegen elkaar aan zoals we dat altijd doen, maar deze keer voel ik meer. Ik zeg dat ik hem mis, want zo voelt het ook. We hebben met de komst van Warre heel veel mooie extra’s in ons leven gekregen en we delen veel intieme momenten, maar fysieke intimiteit schiet erbij in. Ik kus hem. Hij kan nog steeds heel goed kussen… Het wordt intenser. We gaan steeds verder en op het moment dat Bart bij me naar binnen wil komen, blokkeer ik even. Vorige keer deed het erg veel pijn omdat ik uit angst mijn spieren aanspande, iets wat ik doe sinds de bevalling. Met totale ontspanning en glijmiddel lukt het, maar dat glijmiddel – en de condooms – hebben we nu niet bij de hand. Ja, glijmiddel en condooms. Dat is in dit huishouden net zo normaal geworden als water en brood. Bart merkt het onmiddellijk en gaat gewoon op een andere manier verder: oraal. Het is heerlijk en nadat hij me laat klaarkomen, doe ik bij hem hetzelfde. Eén van de vele lessen die ik de laatste tijd heb geleerd op het gebied van seks? Het is meer dan penetratie. Maar goed ook.

Vrijdag 13.14

Het is al voorbij het middaguur en ik heb nu pas kunnen douchen. Op vrijdag zorg ik alleen voor Warre en dat is een hele dagtaak. Terwijl ik me afdroog, kijk ik in de spiegel. Mijn lichaam is enorm veranderd. Ik heb nog een stevig buikje en weeg tien kilo meer dan voor de zwangerschap. Soms vraag ik me af of Bart me nog net zo aantrekkelijk vindt als vroeger. We praten er wel over en hij zegt dat ik het tijd moet geven, dat mijn figuur wel weer terugkomt. Ook vriendinnen zeggen dat ik negen maanden moet ontzwangeren. Ik wil niet eens weten hoeveel weken dat nog zijn.

