Linny: ‘Die hype van grote, ronde billen vind ik verschrikkelijk’

Linny (27) is serveerster, is 1,70 meter lang en weegt 66 kilo.

Waarom in Flair?

‘Een half jaar geleden gooide ik mijn leven om. Sport en gezonde voeding staan sindsdien centraal. Ik verloor daardoor al negentien kilo en ik voel me fantastisch.’

Gezicht en haar?

‘Onlangs zei iemand doodleuk tegen me dat ik een serious bitchy resting face heb. Oké. Tja, daar kan geen mascara of lipstick wat aan veranderen. Net zo min helpt make-up bij het wegtoveren van mijn te grote neus die ik van mijn vader en opa erfde. Wel kan ik met make-up mijn lange wimpers en de mooie vorm van mijn lippen aanzetten.’ 8

Borsten?

‘Gewichtsverlies begint bij de meeste vrouwen daar waar ze het niet willen: de boezem. Dat is bij mij niet anders. Ik ben twee cupmaten verloren, maar heb gelukkig een goed handjevol overgehouden.’ 8

Buik?

‘Zelfs na maanden sporten en goed op mijn voeding letten, ben ik nog steeds niet gezegend met een platte buik. Ik word dus weleens jaloers als ik de perfecte buik van een andere vrouw zie.’ 7

Armen en benen?

‘Stevige bovenbenen zijn een familietrekje, helaas. Van mijn beste vriendin mag ik er niet over zeuren. Zeker niet omdat ze steeds gespierder worden sinds ik een echte spinning addict ben.’ 8

Billen?

‘Die hype van grote, ronde billen vind ik verschrikkelijk. Doe mij maar een fijner achterwerk. Niet te dik, niet te dun en vooral in proportie met de rest van je lijf. Check!’ 7

Eindcijfer: 8

‘Ik werk hard om eruit te zien zoals nu. Er is nog ruimte voor verbetering, maar perfectie bestaat nou eenmaal niet. Mijn huidige figuur voor lange tijd behouden, vind ik al een prestatie op zich. Tenslotte zijn het je mindset en uitstraling die je oprecht mooi maken.’

