Het is Linkshandigendag! Waarom slechts 10% van de wereldbevolking links is

Vandaag is het Internationale Linkshandigendag: een dag die in het teken staat van de ongemakken waarmee linkshandigen te maken krijgen. Opvallend genoeg zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel mensen die linkshandig zijn: amper tien procent van de wereldbevolking schrijft en verricht dagelijks klusjes met links. Maar waarom is dit percentage eigenlijk zo klein?

Lees ook

Is jouw vriend linkshandig? Dan heb je geluk!

Twee redenen

Als we Amerikaanse onderzoekers moeten geloven, zijn hier vooral twee redenen voor: enerzijds wordt het bepaald door je genen, anderzijds door de omgeving waarin je opgroeit.

Sociaal gedrag

Volgens wetenschappers van de Northwestern University bestaat er een verband tussen de voorkeurshand en het sociale gedrag. In een maatschappij waarin samenwerking belangrijk is, zijn er meer rechtshandigen. Dit is duizenden jaren geleden zo ontstaan omdat mensen dan makkelijker gereedschappen konden delen.

Rechts overheerst al eeuwen

“Hoe meer belang er in een samenleving gehecht wordt aan samenwerking, hoe meer de bevolking naar een kant zal neigen”, aldus één van de onderzoekers. “Bij mensen heeft dat geresulteerd in een rechtshandige meerderheid, dat is al duizenden jaren zo.”

Gezondheidszorg

Ook de gezondheidszorg zou een grote rol spelen in het aantal mensen dat linkshandig is. De Nederlandse onderzoekster Sara Schaafsma vergeleek het percentage linkshandigen van twaalf Westerse landen met de publieke uitgaven in de gezondheidszorg. Wat blijkt? Hoe beter de gezondheidszorg, hoe meer linkshandigen. En dus ook; hoe minder, hoe minder linkshandigen er zijn in een samenleving. “Het is echter nog onduidelijk welke rol gezondheidszorg hier precies in speelt”, aldus Schaafsma.

Verschillende factoren

Uiteindelijk komt het er op neer dat de voorkeurshand waarschijnlijk voor 25 procent genetisch bepaald is. De resterende 75 procent worden bepaald door verschillende factoren zoals cultuur, maatschappij, zorg en opvoeding.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock