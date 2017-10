Linkshandig? Dan ben je beter in wiskunde

Linkshandig zijn is niet altijd even makkelijk, maar toch heeft het zeker ook voordelen. Mensen die met deze hand schrijven zijn namelijk beter in wiskunde dan rechtshandigen. Zo, die kun je weer in je zak steken!

En zelfs hoe moeilijker de som, hoe groter het verschil was tussen links- en rechtshandigen. Voor dit onderzoek van onder andere de Universiteit van Liverpool en Maastricht moesten 2300 Italiaanse schoolkinderen tussen de zes en zeventien jaar verschillende rekenoefeningen maken.

Handigheid

Hierbij werden de deelnemers verdeeld in verschillende groepen. Zo waren er deelnemers die diverse taken met verschillende handen doen, maar ook juist kandidaten die alles met links of rechts deden. De scholieren die alles met rechts uitvoerden, waren het slechts in alle vijf de taken. Daarentegen volbrachten de linkshandigen deze opgaven juist beter. Ha, dat is handig om te weten!

Bron: Quest | Beeld: Shutterstock