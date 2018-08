Lil’ Kim (ken je d’r nog?) heeft een nieuwe clip en is on-her-ken-baar

Lil’ Kim was in de jaren negentig als één van de eerste vrouwelijke rappers een waar icoon in de muziekbusiness. Met haar weinig verhullende outfits en veelal seksueel getinte teksten is ze altijd een opvallende verschijning geweest, maar inmiddels heeft de artieste zoveel aan zichzelf laten sleutelen dat je ons met gemak zou kunnen verkopen dat het heel iemand anders is.

Bi-zar

Dat is goed te zien in de nieuwe videoclip van de 90’s-heldin, die afgelopen week voor het eerst in bijna tien jaar weer een eigen single de wereld in slingerde. In de clip van het nieuwe nummer Nasty One (jep, vulgair als vanouds) zien we Kim wulps dansen en in een met diamanten bezaaid pakje door een zwembad krioelen. Er worden een knappe man én dansers ingezet, maar eigenlijk is er maar één ding dat onze aandacht trekt: haar bizar veranderde looks. Kim, die écht groot werd na haar nummers How Many Licks (2000) en de megahit Lady Marmalade (2001), dat ze samen met Christina Aguilera, Pink en Mya maakte, is zo goed als onherkenbaar geworden.

Fake everything

Ze lijkt haar neus van de familie Jackson te hebben gestolen, en heeft gestrooid met fillers en botox alsof het confetti was. Haar gezicht heeft een compleet andere vorm gekregen, haar ogen lijken plots Aziatisch en ook haar lippen zijn grondig onder handen genomen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over haar lichaam. Haar huid lijkt flink wat tintjes lichter en Kim bezit momenteel een paar heupen waar die ándere Kim (Kardashian, dus) bij in het niet valt. Tja, wat is er eigenlijk nog echt?

Zó niet nodig

Als zelfs Beyoncé zich met Halloween als jou verkleed en er zelfs meerdere legendarische looks uitpikt (zie haar post onderaan dit artikel), dan heb je écht iets betekend in de business. Al die opsmuk, spuiten en operaties had Lil’ Kim helemaal niet nodig en doen haar carrière weinig goeds. Haar looks worden immers meer besproken dan haar werk en haar nieuwe nummer. Eeuwig zonde.

Dé clip:

Lil’ Kim’s opmerkelijke metamorfose:

Hip Hop News: Rapper Lil Kim Shares New Face Look After Plastic Surgery 2016https://t.co/2EkrT20QQv#LilKim pic.twitter.com/5Xu7cU8PdP — Exclusive Premiere (@Retweets90s) April 25, 2016

I don't think Lil' Kim has had any plastic surgery. I think a chubby Chinese woman has eaten her & stole her identity! 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/hLMwApbCZN — Talk2Me4Real (@corilynn76) September 19, 2017

Beyoncé kopieert Lil’ Kim voor Halloween 2017:

Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 3 Nov 2017 om 5:03 (PDT)

Beeld: Hollandse Hoogte