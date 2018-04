Zo krijg je dat irritante liedje uit je hoofd

Als bepaalde liedjes eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er bijna niet meer uit. Echte oorwurmen zijn het. Met dit trucje ben je er hopelijk weer snel vanaf.

Want of het nu ‘Hallo allemaal’ of ‘Doe mij een toppertje en een breezer ananas’ is, je merkt dat je elke keer toch weer mee zit te neuriën. En dat terwijl je het lied echt niet meer wíl horen. Dr. Kelly Jakubowski van de Universiteit van Durham legt uit waarom sommige muziek zo catchy is: ‘Deze nummers lijken bijna altijd een vrij snel tempo te hebben, samen met een herkenbare melodie én iets ongewoons dat opvalt.’

Van begin tot eind

Maar als het eenmaal in je hoofd zit… kom er dan nog maar eens vanaf! Toch is de oplossing makkelijker dan gedacht. Luister het nummer van begin tot eind en voilà: het zou uit je hoofd moeten zijn. Hoe dan? Professor Henkjan Honing licht toe: ‘Er vindt altijd een puzzel in je hersenen plaats die moet worden opgelost. Als er een stukje van een liedje in je hoofd blijft hangen, is het patroon incompleet. Hierdoor zullen je hersenen constant hetzelfde stukje muziek blijven ‘afspelen’, totdat het patroon volledig is. Om er voor te zorgen dat dit gebeurt, zal je dus het hele liedje moeten afluisteren.’ Het is even door de zure appel heen bijten, maar dan ben je daarna ook wel ‘genezen’.

Voorkomen

En dan als laatste willen we natuurlijk nog weten hoe we deze oorwurm kunnen voorkomen. Volgens een onderzoek van de Quarterly Journal of Experimental Psychology hoef je slecht wat kauwgom te kauwen en je zult merken dat het lied niet blijft hangen. Je zingt hierdoor namelijk minder snel mee en laat dat vooral de grote boosdoener zijn. Aha!

