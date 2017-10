Licht uit: in een donkere kamer slapen is goed voor de lijn

Misschien slaap je standaard al in een pikzwarte omgeving, maar mocht je jouw gordijn nog een beetje ophouden ’s nachts dan is dit de reden om daarmee te stoppen. In een donkere kamer slapen is namelijk goed voor de lijn.

Uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt dat een te lichte kamer je zélfs kilo’s aan kan laten komen. Onderzoeker dr. Rosa van den Berg legt uit aan de Telegraaf: ‘Nachtbrakers die ’s nachts van alles doen en nog slapen als het buiten alweer licht wordt, verstoren hun biologische klok en lopen daarmee risico met hun gewicht.’

Bruine vet

Hoe dit kan? Van den Berg onderzocht het verband tussen onze biologische klok en het ‘bruine vet’. Dit laatste is nodig om ons slank te maken en wordt dus minder actief wanneer je heel lang in het licht doorbrengt. Gordijnen dicht, nachtlampje uit: zo let je slapend op je lijn.

