Wat er met je lichaam gebeurt als je suiker, cafeïne en alcohol laat staan

Suiker, cafeïne en alcohol laten staan is niet makkelijk, maar je profiteert vrijwel meteen van de gezondheidsvoordelen als je het wél doet. Dit gebeurt er met je lijf als je suiker, cafeïne en alcohol laat staan.

1. Je slaapt beter

Als je geen suiker, cafeïne en alcohol meer binnenkrijgt, heeft dat een positief effect op je nachtrust. Cafeïne kan je namelijk wakker houden, zelfs tot zes uur na je laatste kopje koffie of thee. Drink jij aan het eind van de middag nog een bakkie troost, dan kan dat verklaren waarom je ’s avonds maar niet in slaap kan vallen.

Met alcohol op val je wel je sneller in slaap en slaap je in eerste instantie dieper, maar daarna verstoort alcohol je nachtrust juist. Met suiker werkt het net zo. Eet je nog een koekje voor het slapengaan, dan verhoogt dit het niveau van je stresshormonen. Het gevolg? Onrustig slapen.

Laat je suiker, alcohol en cafeïne staan, dan profiteer je van een verkwikkender slaap en meer energie. Nadat je met suiker bent gestopt, slaap je bijvoorbeeld al binnen twee tot drie dagen beter.

2. Je valt af

Alcohol en suiker bevatten behoorlijk wat calorieën. Ook als je suiker in je koffie of thee doet, krijg je heel wat calorieën binnen. Laat je suiker, cafeïne en alcohol staan, dan heeft dat direct invloed op je gewicht.

Wat ook gunstig is voor je gewicht, is dat je minder eet als je suiker en alcohol vermijdt. Je lichaam geeft dan namelijk eerder een seintje dat het vol zit. Ook kun je de geur van eten beter weerstaan. Dat betekent geen eetbuien meer voor jou!

3. Je humeur verbetert

Stop je met het eten van suiker, cafeïne en alcohol, dan verbetert je stemming. Niet alleen doordat je beter slaapt. Cafeïne zorgt namelijk voor adrenalinepieken, waardoor je je onrustig en angstig kunt voelen.

Suiker laat je suikerspiegel schommelen, wat somberheid en irritatie tot gevolg kan hebben. Soms voel je je eerst euforisch, maar vervolgens slaat je stemming om. Stop je met het eten van suiker, dan klaart je stemming binnen één tot twee weken op.

4. Je ziet er jonger uit

Cafeïne geeft bruine aanslag op je tanden en suiker tast je zowel tanden als je huid aan. Suiker zet namelijk een proces in gang dat het collageen en elastine in je huid vervormt. Collageen en elastine geven je huid een jeugdige, soepele uitstraling. Deze lichaamseigen stoffen wil je uiteraard in goede conditie houden.

Alcohol en suiker onttrekken niet alleen water aan je huid, maar alcohol zorgt er ook voor dat je huid het verloren vocht niet meer kan opnemen. Het gevolg is een ruwe, schrale huid.

Als je suiker en alcohol laat staan, begint je huid binnen afzienbare tijd weer te stralen. Ook de gezondheid van je tanden verbetert. Stop je daarnaast ook met cafeïne, dan krijg je na verloop van tijd je witte tanden weer terug. Bovendien heb je een frissere adem.

5. Je hoeft minder vaak naar het toilet

Cafeïne en alcohol werken vochtafdrijvend, waardoor je niet alleen vocht verliest, maar ook vaker naar de wc moet. Cafeïne stimuleert daarnaast ook je spijsvertering. Dat is de reden dat je na twee sterke koppen koffie soms naar de wc moet rennen. Daar heb je geen last meer van als je met cafeïne en alcohol stopt.

Tekst: Annemiek (Floraa Health Blogger) | Beeld: iStock