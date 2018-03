Vroeg beginnen: waarom je bij lentezon al zonnebrand moet smeren

Zodra de zon ook maar iets begint te schijnen, zorg je dat je buiten álle stralen meepakt. Heel lekker, maar de kans is groot dat je door de lage temperaturen vergeet om zonnebrand te smeren.

Dermatoloog dr. Ria Willemsen legt uit waarom ook nu de zon al schade kan veroorzaken. Willemsen: ‘Zonlicht geeft ultraviolet A (UVA) en ultraviolet B (UVB)-stralen af. Teveel van die straling veroorzaakt kanker, wat het grootste gevaar is. Maar daarnaast zorgt UVA ook voor huidveroudering en veroorzaakt het rimpels en ouderdomsvlekken.’ Ze vervolgt: ‘Wat veel mensen niet weten is dat de zon ook schadelijke UV-stralen afgeeft in winter én dat die ook door glas komen. Wie aan het raam zit in de winter of lente beschadigt dus ook zijn huid. UVB-straling komt niet door glas heen. Dat type straling is wel de grootste oorzaak van een verbrand velletje oplopen.’

Auto

Het is dus inderdaad zo dat je achter het glas geen kleurtje op kunt bouwen, maar wel is het verstandig om je tóch in te smeren. Zo bescherm je jezelf tegen huidkanker, rimpels en ouderdomsvlekken. De Amerikaanse dermatoloog Dennis Kim waarschuwt dan ook voor een te felle zon als je in de auto zit. Kim: ‘De meeste mensen denken dat het niet nodig is zich te beschermen tegen de zon als ze in de auto zitten, maar het tegendeel is waar. Vooral de achterruit en zijruiten zijn gevaarlijk.’ Oei!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock