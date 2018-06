Dankzij dit kussen heb je nooit meer last van muggen in de slaapkamer (en je kunt ‘m scoren bij Aldi!)

Hoe intens we ook kunnen genieten van de stijgende temperaturen, is er één ding waar we niet op zitten te wachten: muggen. De stekende beestjes zorgen niet alleen voor jeukende bulten, maar weten óók onze nachtrust flink te verstoren. Maar hoe kom je nou het gemakkelijkst van ze af in de slaapkamer?

Uit je slaap gehouden worden door vervelend gezoem, om vervolgens het licht aan te doen en de mug niét te kunnen vinden. Aaargh!

Antimuggenkussen

Aldi kent de struggle en schiet te hulp met een handig hoofdkussen, namelijk eentje die muggen op afstand weet te houden. Hoe dan, vraag je je waarschijnlijk af. Het ding is gemaakt van 100 procent katoen en behandeld met een anti-insectenmiddel, waardoor het voor muggen allesbehalve aantrekkelijk is om jouw kamer in te vliegen.

Spotgoedkoop

Het kussen is niet alleen lekker zacht, de prijs is dat ook. Zoals we van de budgetsupermarkt gewend zijn, hoef je ook voor dit product niet diep in de buidel te tasten. Sterker nog, deze week is-ie in de aanbieding voor slechts € 7,99. Hup, rennen!

